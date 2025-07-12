Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz mesai yapan personele teşekkür eden Yıldız, projenin yaşlı, engelli ve desteğe muhtaç vatandaşlar için büyük bir önem taşıdığını belirtti.

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