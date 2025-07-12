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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Vefa Destek Projesi'nde görev alan personelle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Vefa Destek Projesi'nde görev alan personelle bir araya geldi.

        Yıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpaslan Akçakavak'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz mesai yapan personele teşekkür eden Yıldız, projenin yaşlı, engelli ve desteğe muhtaç vatandaşlar için büyük bir önem taşıdığını belirtti.

        - Lüleburgaz Belediyesi elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacak

        Lüleburgaz Belediyesi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES)

        tesisi kurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin kısa sürede enerji üretimine başlayacağı belirtildi.

        Açıklamada, belediyenin çevreci yatırımlarının devam edeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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