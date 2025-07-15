Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Özderin, Yenice ve Poyralı köylerini ziyareti ederek muhtarlardan tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlarla da bir araya gelen Özderin, daha sonra Poyralı Kültür Evini gezdi.
Özderin, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.
- Satranç turnuvası yapıldı
Pınarhisar ilçesinde "Zaferin Adı Türkiye" Satranç Turnuvası yapıldı.
Pınarhisar Kaymakamlığı öncülüğünde Pınarhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaymakam Enver Özderin, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik etti.
Törene, Belediye Başkanı İhsan Talay, Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Dekirci ile sporcular katıldı.
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