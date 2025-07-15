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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 08:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 08:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, Yenice ve Poyralı köylerini ziyareti ederek muhtarlardan tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlarla da bir araya gelen Özderin, daha sonra Poyralı Kültür Evini gezdi.

        Özderin, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

        - Satranç turnuvası yapıldı

        Pınarhisar ilçesinde "Zaferin Adı Türkiye" Satranç Turnuvası yapıldı.

        Pınarhisar Kaymakamlığı öncülüğünde Pınarhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaymakam Enver Özderin, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

        Törene, Belediye Başkanı İhsan Talay, Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Dekirci ile sporcular katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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