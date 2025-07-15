Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızlık alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırıkköy köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle hasat edilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.
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