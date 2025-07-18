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        Kırklareli Barosunun 72. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

        Kırklareli Barosunun 72. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:31
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        Kırklareli Barosunun 72. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
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        Kırklareli Barosunun 72. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

        Tören, Kırklareli Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu ve avukatların Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Neşetoğlu, baronun yıllardan bu yana onurlu bir şekilde sürdürdüğü hukuk ve adalet mücadelesinin en önemli yapı taşı ve güvencesinin avukatlar olduğunu belirtti.

        Avukatların yargının kurucu unsuru olarak savunma görevini yerine getirdiğini ifade eden Neşetoğlu, hukukun üstünlüğüne katkı sunduğunu söyledi.

        Hukuk yönünde hakkını arayan insanların haklarını almalarında avukatların yardımcı olduğunu dile getiren Neşetoğlu, şöyle devam etti:

        "Haksızlığın önüne geçmek, mazlumun sesi olmak adına kutsal bir görevi sürdürmekteyiz. Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Kırklareli Barosu, gittikçe artan bir dinamizmle çalışmaktadır. Baromuzun kuruluş yıldönümünü kutluyor, cumhuriyet ve değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine uygun hukukun üstün kılındığı, sosyal hukuk devleti ilkelerinin hayata geçirildiği bir yaşam diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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