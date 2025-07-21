KLÜ'den üniversite adaylarına davet

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, öğrencileri üniversiteye davet etti.

Ak, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin geleceklerine yön verecekleri bu önemli yolculukta bir eşiği daha geride bıraktıklarını belirtti.

Yükseköğretime geçiş yapan öğrencileri tebrik eden Ak, üniversite tercihi yapacak adayların tercihlerini Kırklareli Üniversitesinden yana kullanmasını istedi.

Kırklareli Üniversitesinin kendini yenileyen ve sürekli geliştiren bir üniversite olduğunu aktaran Ak, şunları kaydetti:

"Kırklareli Üniversitesi ailesi olarak bizler, sizleri bilgiyle, değerle ve umutla buluşturacak bir üniversite yaşamı için heyecanla bekliyoruz. Eğitim hayatınızda her zaman yanınızda olacak güçlü akademik kadromuz, öğrenci dostu kampüsümüz ve gelişen imkanlarımızla sizleri Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden birinde, Kırklareli'nde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun."