Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazilerini makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazilerini makamında kabul etti.
Vali Turan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla gaziler Erol Özsevimli, Ali Dilbaz, Necdet Sakallı, Ali Güler ve Mehmet Başçı ile bir araya gelerek sohbet etti.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın şehit ve gazilerin mücadelesi ile kazanıldığını ifade eden Turan, harekatın, Türk milleti için ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.
Turan, şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.