Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'a ziyaretler sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ziyaretler devam ediyor.

        Başsavcı Taşkoparan, Eskişehir Yeşilay Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, eşi Mustafa Dökmeci, Türk Kızılay Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rahim Güneş, eşi Gülay Güneş, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emine Tuç, iş insanı Cengiz Alışkan ile Ayşe Alışkan'ı makamında kabul etti.

        Taşkoparan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı
        Kırklareli'nde balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı
        Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, gazilerle bir araya geldi
        KLÜ'den üniversite adaylarına davet
        KLÜ'den üniversite adaylarına davet
        Kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplan...
        Kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplan...
        Kırklareli Valiliğinden anız ve orman yangınlarına karşı uyarı
        Kırklareli Valiliğinden anız ve orman yangınlarına karşı uyarı
        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu