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        Kırklareli Valisi Turan, 582 yıllık anıt çınar ağacını inceledi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde bulunan 582 yıllık anıt çınar ağacında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:57
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        Kırklareli Valisi Turan, 582 yıllık anıt çınar ağacını inceledi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde bulunan 582 yıllık anıt çınar ağacında incelemede bulundu.

        Turan, bir süre anıt ağacı inceleyip Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen'den bilgi aldı.

        Asırlardır var olan çınar ağacının geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu ifade eden Turan, ağacın dikkat çekici olduğunu söyledi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaçların her yıl bakımlarının yapıldığını belirten Turan, bu tür ağaçların korunması için herkesin üzerinde düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

        Vali Turan'a, Vize Kaymakam vekili Enver Özderin ve Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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