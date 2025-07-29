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        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:07
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        Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Müftüsü Yusuf Eviş ile iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Turan, ziyaretlerin süreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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