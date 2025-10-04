Trakya'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da da sağanak etkili oluyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne'de dün başlayan yağış, bugün de etkisini artırarak devam ediyor.

