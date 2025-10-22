Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Kırklareli'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde"Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankart ve pembe balonlar taşıyarak gar binası önüne kadar yürüdü.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

        Meme kanserinin, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen hastalık olduğunu ifade eden Cerit, dünyada her yıl yaklaşık 2.3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi Ahmet Yaraş, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlan...
        Kıbrıs gazisi Ahmet Yaraş, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlan...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği meclis toplantısı yapıldı
        Kırklareli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği meclis toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nin Longoz ve Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü
        Kırklareli'nin Longoz ve Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü