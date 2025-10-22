Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık yürüyüşü yapıldı

Kırklareli'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde"Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankart ve pembe balonlar taşıyarak gar binası önüne kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, burada yaptığı konuşmada, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Meme kanserinin, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen hastalık olduğunu ifade eden Cerit, dünyada her yıl yaklaşık 2.3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.