        Kırklareli Haberleri

        Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:46
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın küspe sıkıştırma makinesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Havsa ilçesi kara yolundaki fabrikanın küspe sıkıştırma bölümünde bulunan makinede, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

        Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Yaralanan ve dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve çalışanlar evlerine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

