Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Turan, ortak hedeflerinin Kırklareli olduğunu kaydetti.
Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
