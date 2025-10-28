Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Giriş: 28.10.2025 - 10:38 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:38
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Turan, ortak hedeflerinin Kırklareli olduğunu kaydetti.

        Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

