Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi'yi ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi'yi ziyaret etti.
Üniversite ziyaretinde Turan, bir süre Rektör Ak ile görüştü.
Ardından üniversitenin kütüphanesini gezen Turan, öğrencilerle sohbet etti.
Turan, Enstitüyü de ziyaret ederek Çebi'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kurumun başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Turan, Çebi ve personeline teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.