Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi'yi ziyaret etti.

Üniversite ziyaretinde Turan, bir süre Rektör Ak ile görüştü.

Ardından üniversitenin kütüphanesini gezen Turan, öğrencilerle sohbet etti.

Turan, Enstitüyü de ziyaret ederek Çebi'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurumun başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Turan, Çebi ve personeline teşekkür etti.