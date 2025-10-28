Kırklareli'nin asırlık çınarları Cumhuriyet ile yaşamanın gururunu taşıyor

ÖZGÜN TİRAN - Cumhuriyet'in ilanından önce dünyaya gelen Kırklareli’nin asırlık çınarları, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzurlu ve onurlu bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kentin farklı ilçelerinde yaşayan 105 yaşındaki Fatma Kılıçarslan, 104 yaşındaki Resmiye Uçan ve 103 yaşındaki Mahsura Fakiç, Cumhuriyet'in değerleriyle dolu bir ömrün gururunu taşıyor.

Asırlık çınarlar, rahatsızlıkları nedeniyle duygularını aktarmakta zorlansalar da Cumhuriyet coşkularını AA muhabirine anlattı.

Fatma Kılıçarslan, Cumhuriyet ilan edildiğinde 3 yaşında olduğunu söyledi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 20 Aralık 1930'da Kırklareli'ni ziyaretinde gördüğünü belirten Kılıçarslan, "Atatürk'ü Kırklareli'ne geldiğinde atın üstündeydi o zaman gördüm, büyük bir heyecan ve sevinç yaşadım. Öyle bir gidiyordu ki Atatürk bu tabii gidecek." dedi.

Geçmiş yılların zorluklarla dolu olduğunu aktaran Kılıçarslan, Türk milletinin zorlukları birlik ve beraberlikle aşarak Türk bayrağı altında huzurla yaşadığını ifade etti.