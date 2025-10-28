Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nin asırlık çınarları Cumhuriyet ile yaşamanın gururunu taşıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Cumhuriyet'in ilanından önce dünyaya gelen Kırklareli'nin asırlık çınarları, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzurlu ve onurlu bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nin asırlık çınarları Cumhuriyet ile yaşamanın gururunu taşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Cumhuriyet'in ilanından önce dünyaya gelen Kırklareli’nin asırlık çınarları, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzurlu ve onurlu bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kentin farklı ilçelerinde yaşayan 105 yaşındaki Fatma Kılıçarslan, 104 yaşındaki Resmiye Uçan ve 103 yaşındaki Mahsura Fakiç, Cumhuriyet'in değerleriyle dolu bir ömrün gururunu taşıyor.

        Asırlık çınarlar, rahatsızlıkları nedeniyle duygularını aktarmakta zorlansalar da Cumhuriyet coşkularını AA muhabirine anlattı.

        Fatma Kılıçarslan, Cumhuriyet ilan edildiğinde 3 yaşında olduğunu söyledi.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 20 Aralık 1930'da Kırklareli'ni ziyaretinde gördüğünü belirten Kılıçarslan, "Atatürk'ü Kırklareli'ne geldiğinde atın üstündeydi o zaman gördüm, büyük bir heyecan ve sevinç yaşadım. Öyle bir gidiyordu ki Atatürk bu tabii gidecek." dedi.

        Geçmiş yılların zorluklarla dolu olduğunu aktaran Kılıçarslan, Türk milletinin zorlukları birlik ve beraberlikle aşarak Türk bayrağı altında huzurla yaşadığını ifade etti.

        Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde kızları ile yaşayan Resmiye Uçan ise ailesinin Romanya'dan Kırklareli'ne göç ettiğini belirtti.

        Zor günleri atlatarak bugünlere geldiğini vurgulayan Uçan, "Çok ömür, çok sabır. Çok şeylere sabrettim. Sabrın sonu selamet dedim, sabrettim. Her şey Allah'tan." dedi.

        Uçan, genç yaşta eşini kaybettiğini ve evlatlarına hem annelik hem babalık yaptığını ifade etti.

        Zorlu ömründe bir asrı geride bıraktığını dile getiren Uçan, Türkiye Cumhuriyeti'nde huzur içerisinde bir yaşam sürdüğünü kaydetti.

        Mahsura Fakiç de Cumhuriyet ile yaşamış olmanın kendisine onur ve gurur verdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı...
        Kırklareli Valisi Turan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayımladı...
        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Trakya'da sis etkili oluyor
        Trakya'da sis etkili oluyor
        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 102 yaşında" yazdı
        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 102 yaşında" yazdı
        Kırklareli'nde "Cumhuriyetin Kazanımları" konferansı düzenlendi
        Kırklareli'nde "Cumhuriyetin Kazanımları" konferansı düzenlendi