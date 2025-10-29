Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında havalanan Türk Yıldızları, Kırklareli Barajı üzerinde uçuş yaptı.

        Türk Yıldızları gösterilerine gökyüzünde dumanla ay yıldız çizerek başladı. Ekip yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.

        Gösteriyi takip etmek için Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'ne gelenler, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi.

        Gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlanırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu.

        Ekip gösterisini "kalp" çizerek sonlandırdı.

        Etkinliğe katılanlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, tarihte eşi az görülen coşku ve gururun bugün 102. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

        Türk milletinin 102 yıl değil, 2 bin yıl önce de var olduğunu vurgulayan Bulut, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan etmesiyle ebediyen Anadolu'ya Türk yurdu mührünü vurduğunu söyledi.

        Daha nice 102 yılların kutlanacağına inandığını aktaran Bulut, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize selam olsun. Onların bu yüce mirası bu Cumhuriyet, bu devlet ilelebet yaşayacak, sizlerle yaşayacak." dedi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, gösteri ekibinde yer alan subaylara hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bay...
        Kırklareli'nde AFAD ekibi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla manastıra Türk bay...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesaj...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "...
        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuklar" "...