        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli ve Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:54
        
        Kırklareli ve Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

