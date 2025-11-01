Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini ifade eden Karaca, denetimlerde boy, balık türü, tazelik ve hijyen konularına önem verdiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kentte denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

