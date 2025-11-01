Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biyogaz enerji tesisini denetledi.

Ekipler, Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren tesisin hijyen koşulları ve ürün giriş kayıtlarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin her alanda devam ettiğini belirtti.

- TOKİ Demirköy'de konut inşa edecek

Demirköy ilçesinde TOKİ tarafından 104 daire ve 8 dükkan inşası için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Recep Gün, inşaat çalışmalarının başladığı alanı gezip bilgi aldı.

TOKİ tarafından 104 daire ve 8 dükkan inşa edileceğini ifade eden Gün, konut ve dükkanların 1 yıl içerisinde sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

- Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.