Kırklareli'nde bir ayda 148 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 648 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.