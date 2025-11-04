Habertürk
        Kırklareli'nde bir ayda 148 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde bir ayda 148 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 148 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 04.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:55
        Kırklareli'nde bir ayda 148 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 148 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 648 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Aranma kaydı bulunan 446 şüpheli yakalanırken, 19 tüfek, 9 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi.

        Suça karıştığı belirlenen 148 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

