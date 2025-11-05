Habertürk
        Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı için protokol imzalandı

        Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı için protokol imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:15
        Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanları yapımı protokolü imzalandı.

        Proje kapsamında yapılacak konutlara ilişkin imza töreni, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan’ın makamında gerçekleştirildi.

        Başsavcı Taşkoparan ile yüklenici firma sahibi Fikret Kılıç protokolü imzaladı.

        Taşkoparan, törende yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle hazırlanan projenin kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

        Lojmanların 2026 yılı ocak ayında oturmaya hazır hale geleceğini ifade eden Taşkoparan, yeni lojmanların adliye personeline hayırlı olmasını diledi.

        Başsavcı Taşkoparan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

