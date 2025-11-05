Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı için protokol imzalandı

Başsavcı Taşkoparan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

Taşkoparan, törende yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle hazırlanan projenin kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

