Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Rezonans" modern dans gösterisi sahnelendi

        "Rezonans" modern dans gösterisi, Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Rezonans" modern dans gösterisi sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Rezonans" modern dans gösterisi, Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahnelendi.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda düzenlenen programda sanatçılar klasikleşmiş opera aryaları, şarkılar ve türküler eşliğinde performanslarını sergilendi.

        İzleyiciler, oyunun ardından sanatçıları ayakta alkışladı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, gösterinin ardından sanatçıları tebrik etti.

        Sanatı çok sevdiğini belirten Turan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözünü hayata geçirircesine bir kez daha muhteşem bir performans sergilediniz. Emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık." dedi.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün de sanatçıların modern dans ve çağdaş dansın bütün unsurlarını sanatseverlerle buluşturduğunu belirtti.

        Yılda 300 bin seyirciyle buluştuklarını vurgulayan Akgün, geçen yıl yaklaşık 25 şehirde sahne aldıklarını kaydetti.

        Akgün, daha büyük prodüksiyonlarla sanatseverlerle buluşmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile Belediye Başkan Vekili Tamer Ermut, sanatçılara çiçek ve plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı için protokol imzalandı
        Kırklareli'nde 46 dairelik adliye lojmanı için protokol imzalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirild...
        Kırklareli'nden 10 ayda 115 milyon 341 bin dolarlık ihracat gerçekleştirild...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli'nde yeni otogar yeri için uzlaşma sağlanamadı
        Kırklareli'nde yeni otogar yeri için uzlaşma sağlanamadı