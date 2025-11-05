Kırklareli'nde "Rezonans" modern dans gösterisi sahnelendi

"Rezonans" modern dans gösterisi, Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahnelendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda düzenlenen programda sanatçılar klasikleşmiş opera aryaları, şarkılar ve türküler eşliğinde performanslarını sergilendi.

İzleyiciler, oyunun ardından sanatçıları ayakta alkışladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, gösterinin ardından sanatçıları tebrik etti.

Sanatı çok sevdiğini belirten Turan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözünü hayata geçirircesine bir kez daha muhteşem bir performans sergilediniz. Emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık." dedi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün de sanatçıların modern dans ve çağdaş dansın bütün unsurlarını sanatseverlerle buluşturduğunu belirtti.

Yılda 300 bin seyirciyle buluştuklarını vurgulayan Akgün, geçen yıl yaklaşık 25 şehirde sahne aldıklarını kaydetti.