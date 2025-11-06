Kırklareli İl Özel İdaresinin 2026 yılı hazırlık bütçesi 1 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi

Kırklareli İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen birleşimde, kasım ayı dördüncü toplantısına ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, toplantıda, 2026 yılı hazırlık bütçesi hakkında bilgilendirdi.

Kuşoğlu, konuşmasında, Kırklareli İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım, çalışma, performans programları ile bütçesinin İl Genel Meclisince kasım ayı içerisinde görüşülerek karara bağlanacağını söyledi.

İl Özel İdaresinin 2026 yılı hazırlık bütçesinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 26, 30, 44 ve 45. maddeleri uyarınca hazırlandığını ifade eden Kuşoğlu, yasal süre çerçevesinde il encümeninin görüş raporu ile havalesinin yapıldığını belirtti.

Bütçe belirlemek için meclisin yoğun bir hazırlık içinde olduğunu dile getiren Kuşoğlu, "İl Özel İdaresinin 2026 yılı hazırlık gelir ve gider bütçesi 1 milyar 150 milyon lira olarak denk bağlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yılın gerçekleştirme hedefleri dikkate alınarak gerçekleşen işlemlerin son 3 yılın gelir bütçesi ortalaması ile 2025 yılı haziran ayı gerçekleştirilen işler göz önünde bulundurularak bütçe büyüklüğü belirlenmiş, ayrılması gereken kanuni paylarlar ve 2024 yılı öz gelirleri üzerinden hesaplanmıştır. Belirlenecek bütçemizin şimdiden ilimize, idaremize ve meclisimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.