SOLOTÜRK, Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak
Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, kentte gösteri uçuşu yapacak.
Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, kentte gösteri uçuşu yapacak.
Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere SOLOTÜRK'ün 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yapacağını söyledi.
Gösterinin Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini belirten Bulut, tüm vatandaşları SOLOTÜRK'ü izlemeye davet etti.
Bulut, kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.