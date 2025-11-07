Kırklareli'nde ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.
Kavaklı beldesinin Çarşı Mahallesi'nde Ali Göntürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmayla söndürdü.
Sağlık ekipleri yangında Göntürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Göntürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
