Kırklarelili öğrenciler, oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi.

Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencileri "Kırklareli'nden Türkiye'ye Uzanan İyilik Hareketi" projesi kapsamında Erzurum'daki köy çocukları için oyuncak kampanyası başlattı.

Öğrenciler tarafından 3 günde 1000'e yakın oyuncak toplandı.

Okulda toplanan oyuncaklar öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından kutulanıp Erzurum'a gönderildi.

Öğrenci velisi Canan Şensöz, AA muhabirine öğrencilerin sosyal sorumluluk projesinde yer aldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Heyecanlı olduğunu ifade eden Şensöz, "Çocuklar çok duyarlılık gösterdi bu konuya, çok mutlu olduk. Açıkçası bu kadar oyuncak toplanacağını beklemiyorduk. Hepsi seferber oldular. Hem paylaşmayı öğrendiler hem de iyilik yapma yolunda bir adımda bulundular. Bu, bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Ekin Şensöz de projeye oyuncaklarıyla destek olduklarını belirtti.

Köyde eğitim gören çocukların oyuncaklarla mutlu olacağına inandığını dile getiren Şensöz, projelerine destek olan herkese teşekkür etti.