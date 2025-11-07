Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklarelili öğrenciler oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi

        Kırklarelili öğrenciler, oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklarelili öğrenciler oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklarelili öğrenciler, oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi.

        Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencileri "Kırklareli'nden Türkiye'ye Uzanan İyilik Hareketi" projesi kapsamında Erzurum'daki köy çocukları için oyuncak kampanyası başlattı.

        Öğrenciler tarafından 3 günde 1000'e yakın oyuncak toplandı.

        Okulda toplanan oyuncaklar öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından kutulanıp Erzurum'a gönderildi.

        Öğrenci velisi Canan Şensöz, AA muhabirine öğrencilerin sosyal sorumluluk projesinde yer aldığı için mutlu olduklarını söyledi.

        Heyecanlı olduğunu ifade eden Şensöz, "Çocuklar çok duyarlılık gösterdi bu konuya, çok mutlu olduk. Açıkçası bu kadar oyuncak toplanacağını beklemiyorduk. Hepsi seferber oldular. Hem paylaşmayı öğrendiler hem de iyilik yapma yolunda bir adımda bulundular. Bu, bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

        4. sınıf öğrencisi Ekin Şensöz de projeye oyuncaklarıyla destek olduklarını belirtti.

        Köyde eğitim gören çocukların oyuncaklarla mutlu olacağına inandığını dile getiren Şensöz, projelerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen Kırklarelili çiftçi bu kez d...
        Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen Kırklarelili çiftçi bu kez d...
        Kırklareli'nde ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi
        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        SOLOTÜRK, Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak
        SOLOTÜRK, Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak