Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde geçen ay 9 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında ekim ayında 11 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda yakalanan 9 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde geçen ay 9 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele kapsamında ekim ayında 11 operasyon gerçekleştirildiğini, bu kapsamda yakalanan 9 zanlının tutuklandığını bildirdi.

        Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından Valilikte basına açıklama yaptı.

        Kırklareli'nin, Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Turan, "Bu başarı, üstün çaba ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerimiz, yargı mensuplarımız, tüm kamu personelimiz ve bize her zaman destek olan değerli Kırklarelili hemşerilerimizin ortak çabasıyla mümkün olmuştur." dedi.

        Turan, Kırklareli'nin huzurunu ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

        Düzensiz göç, terörle mücadele konularında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

        "Geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 11 operasyon düzenlenmiş, 9 şüpheli tutuklanmış ve 12 araca el konulmuştur. Ayrıca 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 931 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 7 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, düzensiz göçle mücadeledeki etkinliğimizi ve sınır güvenliğimizdeki başarıyı ortaya koymaktadır.

        FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 2 operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmış ve 2 şüpheli tutuklanmıştır. Terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışımız, Kırklareli'ni güvenli bir liman haline getirmiştir. Bu başarılar, terör tehditlerini kökünden önleme kararlılığımızı pekiştirmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklarelili öğrenciler oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi
        Kırklarelili öğrenciler oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi
        Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen Kırklarelili çiftçi bu kez d...
        Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen Kırklarelili çiftçi bu kez d...
        Kırklareli'nde ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi
        Kırklareli'nde emlak danışmanlarına yetki belgeleri verildi