Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'a ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Ilık, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Altıntel ise ülkelerin kalkınmasının ve refah düzeyinin artmasının ticaret ve sanayiden geçtiğini belirtti.

Trakya'nın ülke ekonomisine büyük katkısı bulunduğunu anlatan Altıntel, sivil toplum kuruluşlarının öneminin çok büyük olduğunu vurguladı.