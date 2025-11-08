Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde emlak danışmanlığı kursu açılacak.
Kırklareli'nde emlak danışmanlığı kursu açılacak.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 17 Kasım - 9 Şubat tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı kaydedildi.
- Pilates kursu başladı
Pehlivanköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile pilates kursu başladı.
Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen kursta kadınlara sağlıklı yaşam, pilates, fiziksek aktivitenin önemi gibi konularda bilgi verildi.
Ardından kadınlar haftanın belirli günlerinde uygulamalı pilates eğitimi alacak.
Kurs sonunda kadınlara belge verilecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.