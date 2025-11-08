Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı

        Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

        Türkiye Yüzme Federasyonunca 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve KKTC'den 187'si kadın olmak üzere 380 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Güvenç, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kentin adını sporla duyurmak istediklerini ifade eden Güvenç, "Burada önemli olan, madalyalar kadar spora olan sevgi ve dostlukların güçlenmesidir. Bu güzel atmosferin herkese keyifli anılar bırakmasını diliyorum." dedi.

        Güvenç, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından yarışlara start verildi. Şampiyona, 10 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Babaeski'de organ bağışının önemine dikkat çekildi
        Babaeski'de organ bağışının önemine dikkat çekildi
        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'a ziyaret
        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'a ziyaret
        Kırklareli'nde kıraç alanda ceviz üretimine başlayan işletme elektriğini g...
        Kırklareli'nde kıraç alanda ceviz üretimine başlayan işletme elektriğini g...
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı