Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Gazi ve Namık Kemal mahallelerinde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, ilçede doğal gaz altyapısının yüzde 90'ının tamamlandığını belirtti.

İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Özalp, "Doğal gaz çalışmasında sona geliniyor. Vatandaşlarımızı doğal gaz konforuna kavuşturacağız." diye konuştu.

Özalp, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımların yenileneceğini kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Durak Mahallesi'ne 18 Kasım Salı bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.