        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli merkezli suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi

        Kırklareli merkezli 4 ilde kendilerini "Daltonlar" suç örgütü üyesi gibi tanıtan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:51
        Kırklareli merkezli suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi
        Kırklareli merkezli 4 ilde kendilerini "Daltonlar" suç örgütü üyesi gibi tanıtan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım Salı günü Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

        Yapılan itiraz sonucu 14 şüpheli yeniden gözaltına alındı.

        Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dosya kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik çalışmada Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "şantaj", "iftira", "tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek", "uyuşturucu madde ticareti", "tehdit", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçları işlediği tespit edilen kendilerini "Daltonlar" adlı suç örgütü üyesi olarak tanıtan 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Şüphelilerden örgüt elebaşı B.Y'nin 7 ayrı suçtan 3 yıl, örgüt yöneticisi R.D.K'nin çeşitli suçlardan 13 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edilmişti.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, tüfek, 8 bıçak, muşta, maske ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

