Pınarhisar'da TOKİ Camisi açıldı

Pınarhisar ilçesinde TOKİ Camisi ibadete açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada caminin hayırlı olmasını diledi.

Son yıllarda TOKİ tarafından ülkenin her yerinde ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'da, TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Turan, Sarıçam, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ve Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay tarafından caminin bahçesine fidan dikildi.