Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan makamında, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, iş insanları Ünal Beşli, Mehmet Erdoğan, Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği Başkanı Engin Güngör'ü makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentte yapılan her çalışmayı önemli bulduğunu ifade eden Turan, gece gündüz demeden hizmet etmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.