Kırklareli'nde Karahıdır Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Karahıdır Göleti'nin doluluk oranı, son yağışların ardından yükseldi. Merkeze bağlı Karahıdır Mahallesi yakınlarında bulunan gölet, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle gündeme geldi. Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından göletin su seviyesi artarken, çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı. Bölgede besicilik yapan Arif Küre, AA muhabirine, yaz aylarında göletin su seviyesinin ciddi oranda azaldığını söyledi. Son yağışlarla göletin yeniden dolmaya başladığını belirten Küre, su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının önemine dikkati çekti.

