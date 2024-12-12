Kırklareli'nde barajlarda düşüş

Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, kuraklığın etkisini göstermeye başladığı haziran ayından itibaren barajların su seviyesi azalmaya başladı.

Depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarında 91 milyon 410 bin metreküp su bulunuyor. Son ölçümlerde barajların doluluk oranları yüzde 27 olarak belirlendi.