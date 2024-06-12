Kırklareli'nde binaların çatılarında yangın çıktı Kırklareli'nin Vize ilçesinde, bir apartmanın üst katında çıkan, çatıya ve diğer binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:20 facebook

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