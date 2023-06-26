TURİZM FAALİYETLERİ YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, kentte turizm faaliyetlerinin 12 ay devam ettiğini söyledi. Kenti yurt içi ve yurt dışında tanıttıklarını ifade eden Şen, "Kırklareli kendine özgü bir ekosistemi, tarihi ve kültürel değerleri olan eşsiz bir şehir" dedi.