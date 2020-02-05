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Kırklarelispor - Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Kırklarelispor - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor'a konuk oluyor. Kırklareli, bu tura gelene kadar Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir'i elemeyi başardı

Kırklarelispor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk oluyor. Kupada sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, Kırklareli'den İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

KIRKLARELİSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1 (44' Mevlüt Erdinç)
34. dakikada Deniz Türüç, kazanılan penaltıda topu üstten dışarı attı) 
(İlk yarı sonucuoynanıyor..)

STAT: Kırklareli Atatürk
SAAT: 14:30
HAKEM: Atilla Karaoğlan
YAYIN: A Spor

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer
YEDEKLER: Umut, Ümit Can, Yusuf, Emre Balkı, Deniz Ataç, Malik, Görkem Bitin
TEKNİK DİREKTÖR: Bilgin Erdem

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Zajc, Mevlüt
YEDEKLER: Erten, Altay, Falette, Murat, Ozan, Tolga, Dirar, Allahyar, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MAÇTAN NOTLAR

Kupada sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, Kırklareli'den İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile kırmızı kart cezalısı Luiz Gustavo, bu karşılaşmada oynayamayacak. Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

KIRKLARELİ'DE BÜYÜK COŞKU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi takımlarına destek olmak isteyen Kırklarelisporlu bazı taraftarlar, geceyi stat önünde geçirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Stadı'nın kapasitesinin 3 bin 750 olması ve kapasitenin üzerinde seyircinin içeriye alınmayacağı duyumları üzerine harekete geçen bazı taraftarlar, evlerinden getirdikleri battaniye ve kartonlar üzerinde sabaha kadar bekledi.

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