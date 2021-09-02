Kırklarelispor’da 4 yeni transfer

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor FC Emmen’den Ferhat Görgülü, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Ali Ateş, Hatayspor’dan Ahmet Hakan Şahin ve Yeni Malatyaspor’dan kaleci Oytun Özdoğan’ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Kırklarelispor Kulüp Başkanı Volkan Can, “FC Emmen’den Ferhat Görgülü, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Ali Ateş, Hatayspor’dan Ahmet Hakan Şahin ve Yeni Malatyaspor’dan kaleci Oytun Özdoğan ile sözleşme imzaladık. Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 8 Eylül'e kadar transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlayacağız” dedi.