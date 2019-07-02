İngiltere'deki Kraliyet Halk Sağlığı Derneği (Royal Society for Public Health)’nin raporuna göre; pek çok insan evde kirli görünen yerleri temizlerken, aslında hijyeni göz ardı edebiliyor. Kir ve mikrop, temizlik ve hijyen gibi kavramlar birbirine karışabiliyor. Bu da temizlik esnasında kişilerin yanlış yerlere yoğunlaşmasına ve mikropların daha çok yayılmasına sebep olabiliyor.

PEKİ MİKROPLARA KARŞI NE ZAMAN DİKKATLİ OLMAK GEREK?

* Yemek hazırlarken

* Elle yemek yerken

* Tuvaleti kullanırken

* Kirli çamaşırları tutarken ve yıkarken

* Hayvanlarla ilgilenirken

* Çöpü dışarı çıkarırken

* Hasta birine bakarken

Bunlara karşı alınabilecek en iyi önlemlerden biri; bol bol el yıkamak ve yemek yapmadan önce tezgahı silmek. Ayrıca temizlik bezlerini sık sık yıkayıp değiştirmek veya kâğıt havlu kullanmak da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kanepelerde bulunan mikropların ise sağlık açısından risk taşımadığını belirtiyor.

BAKTERİLERDEN NASIL KURTULABİLİRİZ?

Yüzeyleri sıcak su ve sabunla yıkamak bakterileri uzaklaştırırken, bakterileri tamamen öldürmek için ise suyun 70 dereceden daha sıcak olması gerekiyor.

ARADAKİ FARKI BİLMEKTE FAYDA VAR!

Deterjan, yüzeyi kirden ve yağdan arındırır, fakat bakterileri öldürmez. Dezenfektan ise yüzeyi temizlemez ama bakteri oluşumunun önüne geçer.

BAKTERİLER HER ZAMAN ZARARLI DEĞİL!

Uzmanlar, kimi zaman dışarıda hayvanlarla ve doğayla geçirilen zamanın bakterilere karşı bağışıklık kazanmak için önemli olduğunun altını çiziyor.