Yağlı kırmızı biber turşusu, közlenerek yapılan biber turşusuna göre çok daha bereketli ve kolaydır. Buzdolabında 1 yıl dayanabilen turşu aynı zamanda çok da lezzetlidir. Her sofrada, yemeklerin yanına çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

Kırmızı Biber Turşusu İçin Gereken Malzemeler:

2 kg kırmızı biber

1 su bardağı sirke

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı kaya tuzu

5-6 diş sarımsak

4-5 dal maydanoz

2 adet 1 kiloluk cam kavanoz

Kırmızı Biber Turşusu Yapılışı:

Kırmızı biberleri güzelce yıkayın.

Saplarını çıkarın.

İçlerindeki tohumları ayıklayın.

İstediğiniz büyüklükte doğrayın.

Bir tencereye yağ, sirke ve tuzu koyup kaynamaya bırakın.

Kaynayan sirkeli yağın içine, bir miktar doğranmış kırmızı biberden atın.

Biberleri 2-3 dakika kaynatın.

Sonra kevgirle bir tepsiye alın.

Tüm biberleri bu şekilde pişirin.

Soğumasını bekleyin.

Biberleri geniş bir tepsiye alın.

Üzerine sarımsakları doğrayın.

Maydanozları da incecik kıyarak üzerine serpin.

Biberler iyice soğuduktan sonra, kavanozlara bastırarak koyun.

Üzerine de kalan sirkeli yağ karışımını dökün.

Kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapatın.

Bu şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Biberleri pişirirken, hafif renginin dönmesi yeterlidir.

Çok fazla kaynatmayın.

Biberler erirse fazla dayanmaz.