Türkiye'de tek bir yerde halkalanıyor... Uydudan takip ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Kırmızı listedeki 'bozkır delicesi' uydudan takip ediliyor

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve göç ederken binlerce kilometre yol kateden bozkır delicesi türü kuşlar Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde yakalanıp halka ve uydu takip cihazı takılarak izleniyor

Kırmızı listedeki 'bozkır delicesi' uydudan takip ediliyor
Türkiye'de tek bir yerde halkalanıyor... Uydudan takip ediliyor
0:00 / 0:00
AA

KuzeyDoğa Derneğince sürdürülen halkalama ve araştırma çalışmaları kapsamında kurulan ağlar sayesinde 12 bozkır delicesi yakalandı.

AA'nın haberine göre kuşlar, Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda, Türk kuş gözlemcilerince yapılan araştırma, inceleme ve halkalama çalışmasının ardından uydu takip cihazı takılarak doğaya salındı.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Aras Kuş Cenneti'nde yakalanan bu kuşların Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE SADECE ARAS KUŞ CENNETİ'NDE HALKALANIYOR"

Iğdır ve Aras Kuş Cenneti'nin konumları itibarıyla kuş bilimi açısından önemine işaret eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Koruma altında olan bozkır delicelerinin bazı bireyleri her sene on binlerce kilometre yol katediyor. Aras Kuş Cenneti'nde konaklayıp, beslenip, dinlenip göçlerine devam ediyorlar. Dünyanın en güzel ve sayıları hızla azalan kuş türlerinden biri. Soyu tehlikeye çok açık olan bu kuş azalan bozkır türlerinden birisidir.

Bozkır delicesi Aras Kuş Cenneti'nin de en önemli türlerinden. Türkiye'de bir tek burada halkalanıyor ve aynı zamanda dünyada da en çok halkalandığı yer de bu istasyon."

Bu kuş türünden bazılarının uydu vericileriyle takip edildiğini aktaran Şekercioğlu, "Türkiye'de ilk kez bozkır delicelerini uydu vericileriyle takip ediyoruz. Muazzam göçleri var. Yazın Orta Asya'ya hatta neredeyse Sibirya'ya kadar uzanan üreme alanlarına gidiyorlar, daha sonra göç zamanında hem ilkbahar hem de sonbaharda Iğdır'dan geçerek Orta Afrika'ya, Doğu Afrika'ya gidip kışı geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İznik'te nekropol kazısında bulunan iki lahitten mumyalanmış 3 iskelet çıktı
YAŞAM İznik'te bulundu! Sımsıkı mumyalanmış
Van'daki ızgara planlı antik kentte kazı çalışmaları başlatıldı
YAŞAM Hangi döneme ait olduğu bilinmiyor... Çalışmalar ...
Karga Duman kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor
YAŞAM Kendisini iyileştiren çocuğun peşinden ayrılmıyor
Tunceli'deki Salördek ormanları sonbahar renklerine büründü
YAŞAM Turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarıyla ...
Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmaları tamamlandı
YAŞAM Arslantepe Höyüğü'nde 2021 yılı kazı çalışmaları ...
Soli Pompeiopolis Antik Kenti, arkeoparka dönüştürülecek
YAŞAM Aratos'un anıt mezarı ortaya çıkmıştı... Önemli ...
Erzincan'ın yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alındı
YAŞAM Fotokapanlarla kayıt altına alındı
Sümela Manastırı kayalıklarındaki 'saklı şapeller' turizme kazandırılacak
YAŞAM Sümela Manastırı'ndaki 'saklı şapeller' turizme ...
Günlük burç yorumları!
YAŞAM Günlük burç yorumları!
TARİHİ KEŞİF! Son dakika: Zeytinburnu kazı çalışmalarında sandık tipi mezar ve lahit mezar bulundu - Haberler
YAŞAM Zeytinburnu´nda tarihi keşif... İstanbul'da ilk kez ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.