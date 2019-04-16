Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Görüntüler, Adıyaman'ın Besni ilçesi Karagüveç Köyü Kargalı Mevki'nde çekildi.

Uluslar arası anlaşma CITES kapsamında ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanı mağarasında sıkıştıran 5 kişi, yanlarındaki 4 çoban köpeğini hayvanın üstüne saldı.

Köpekler, nesli tükenme tehlikesi bulunan çizgili sırtlanı parçalayarak öldürdü. Bir yandan olayı görüntüleyen caniler diğer yandan işkence devam etti. Bir kişi ölen hayvanın kafasına sopayla vurmaya devam etti.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma harekete geçti.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sırtlanın ölümüne neden olan 5 kişinin kimliklerinin tespit edilmesine çalışılıyor.



