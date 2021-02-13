Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 24. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIRMIZI ODA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kırmızı Oda 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KIRMIZI ODA 24. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda'nın 24. Bölümünde; Nazlı (Pınar Deniz) anne ve babasının evliliklerinde yaşadığı problemleri paylaşınca, Doktor Hanım Nazlı’nın yaşadığı korkuların sebebini kavrar.
Kumru (Aslıhan Gürbüz) babaannesiyle birlikte geçen yıllarını anlatır. Sadi (Erkan Petekkaya) babasının kendisine yaşattığı travmayı anlatırken panik atak krizi geçirince Doktor Hanım müdahalede bulunur.
Kliniktekiler Piraye ve Deniz arasındaki ilişkiden şüphelenirken, İrem’in ziyareti Hüseyin’i çok mutlu eder.
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