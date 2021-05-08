Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 36. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KIRMIZI ODA 36. SON BÖLÜM ÖZETİ



Nihal (Esra Ronabar),Zafer'le ilişkisini gözden geçirerek onunla ayrılmak istediğini söyler. Bunu beklemeyen Zafer (Yiğit Özşener) bu yükün altında ezilir ve Nihal'den ayrılmayı reddeder.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk) babası evi terk ettikten sonra yaşadığı zorlukları ve kurduğu hayal dünyasını Doktor Hanım'la paylaşır. Sadi (Erkan Petekkaya),Azra ile tanıştıktan sonra yaşadığı süreci ve Miço'ya olan özlemini Doktor Hanım'la konuşur.