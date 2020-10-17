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Kırmızı Oda 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 7. son bölüm

Kırmızı Oda 7. son bölümü ile TV 8 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde neler olacağı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Kırmızı Oda 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 7. son bölüm

Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde; Meliha dramatik aşk öyküsünün devamında Necdetle yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman'ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor.

KIRMIZI ODA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

Korkularını yenmeye başlayan Alya, bu kez Doktor Hanım'a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor.

İpek'in ailesinin sırrı Doktor Deniz'in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif'in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.


KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.

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