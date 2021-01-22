Kırmızı Oda Hakan, ünlü oyuncu Nejat Uygur’un torunu, Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’dur. Dedesinin adını taşıyan genç oyuncu, “Bizim Hikaye” dizisinde Hikmet karakteriyle dikkat çekmişti. Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur kimdir?
NEJAT UYGUR KİMDİR?
Nejat Uygur, 1995 yılında dünyaya gelmiştir.
TED Koleji mezunu olan ve gitar çalmayı seven oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde Hikmet rolüyle ekranlara gelmiştir.
2016 yılında Murat Kaman’ın yazıp yönettiği başrollerini Emrah Kaman, Zafer Algüz ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı Kaçma Birader adlı sinema filminde rol aldı
Kırmızı Oda dizisinde Hakan karakterine can vermekte.
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