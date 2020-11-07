Nilsu Yılmaz internetin en çok aratılan isimlerinden biri oldu. Kırmızı Oda dizisinin takipçileri Meliha'nın Kızı Melek'in aslında kim olduğunu merak ediyor. Kırmızı Oda Meliha'nın kızı aslında Melek kim? Nilsu Yılmaz kimdir? Nilsu Yılmaz nereli ve kaç yaşında? İşte Nilsu Yılmaz'ın boyu, kilosu, oynadığı dizi ve filmler...

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Bir süredir Kırmızı Oda dizisinde oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor. 1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz'ın daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda tol almıştır.