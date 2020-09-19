Kırmızı Oda oyuncuları kimler? sorusu dün akşam 3. bölümüyle ekranlara gelen dizi ile ilgili detayları araştıran izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda'da her hafta farklı bir hikaye ve farklı oyuncular yer alacak. Ancak Binnur Kaya Kırmızı Oda'nın değişmeyen başrolü. Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda başrol oyuncuları Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan.

‘Kırmızı Oda’nın üçüncü bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen eşlik etti.

KIRMIZI ODA 3. BÖLÜM ÖZETİ

'Kırmızı Oda'nın üçüncü bölümünde, Doktor Hanım zekasıyla dikkat çeken Alya’yla ilişkisini geliştirip şifrelerini çözmeye başlarken, çocuk yaşta kardeşlerinin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kalan Meliha’nın İstanbul’daki dramatik öyküsü devam ediyor. Mehmet’in yaşadığı değişim ise eşi Nesrin’i hayli endişelendiriyor.

Doktor Hanım'ın en zorlu vakası ALYA! Çocukluğuna inilmesi en zor danışanlardan birisi olan Alya geçmişini anlatmamak için Doktor Hanım'a direniyor.

KIRMIZI ODA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek ekranlara gelecek “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak.

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.